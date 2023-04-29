مكافحة حشرات حمى الضنك

تقوم أمانة العاصمة المقدسة بجهود كبيرة في مجال مكافحة الحشرات، خاصة الحشرات المسببة لحمى الضنك التي تتكاثر خلال الفترات التي تعقب هطول الأمطار، حيث تعمل بكافة طاقاتها للرصد والقضاء على آفات الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة تقوم بتشكيل العديد من الفرق الميدانية المتخصصة، وذلك للقيام بحملات مكثفة للقضاء على بؤر توالد الحشرات، حيث يشمل ذلك جميع أحياء ومخططات مكة المكرمة والشوارع والطرقات وداخل المنازل السكنية، بواسطة عدد من الفرق الميدانية المدربة والمجهزة بأحدث أجهزة الرش الآلي والميكروجين والضبابات وغيرها.