7 مناطق ممطرة والحرارة تنخفض شمالا

تواصل، السبت، هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، كما هطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين طرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية، صاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

مواقع سجلت درجات حرارة منخفضة

أبها 23 11

تبوك 27 14

بريدة 33 17

حائل 27 14

الباحة 23 11

طريف 20 10

الطائف 27 15

الوجه 25 17

القريات21 9

السودة 16 10