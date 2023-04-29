ضبط مروج مخدرات عبر مواقع التواصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمواطن في حائل، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الأمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وضبطت بحوزته أسلحة نارية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. نشاط المروج





أمفيتامين



حشيش



أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي



بحوزته أسلحة نارية



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