إنجاز عالمي لـ3 جامعات سعودية في براءات الاختراع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الجامعات السعودية إنجازا عالميا جديدا في مجال البحث والابتكار، حيث دخلت 3 جامعات ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلا لبراءات الاختراع في 2022، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية. وسجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 233 براءة اختراع في العام الماضي، محققة المركز الثالث عالميا، فيما جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثامن عالميا بتسجيل 177 براءة اختراع خلال عام واحد، كما حلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الـ79، مسجلة 42 براءة اختراع.​ أرقام عالمية سعودية





3 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية



3 جامعات تسجل 452 براءة اختراع في 2022



- جامعة الملك فهد



المركز 3 233



براءة اختراع مسجلة



- جامعة الملك عبدالعزيز



المركز 8



177 براءة اختراع مسجلة



- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



المركز 79



42 براءة اختراع مسجلة

- جامعة الملك فهد- جامعة الملك عبدالعزيز- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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