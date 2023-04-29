ترحيل 3254 مخالفا وإحالة 14,576 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
- 10606 إجمالي عدد المخالفين
- 5620 مخالفا لنظام الإقامة
- 3825 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1161 مخالفا لنظام العمل
- 1087 حاولوا دخول المملكة
- 25 % منهم يمنيو الجنسية
- 74 % إثيوبيو الجنسية
- 1 % جنسيات أخرى
- 29 حاولوا الخروج من المملكة
- 10متورطين في النقل والإيواء
- 23206 يخضعون لتنفيذ الأنظمة
- 19566 رجلا
- 3640 امرأة
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