خريجو الثانوية العامة والدبلوم أكثر بطالة من الخريجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت نشرة سوق العمل السعودي للربع الرابع من 2022 أن نسبة بطالة السعوديين الذكور من حملة الشهادات ما دون البكالوريوس، كالشهادة المتوسطة والثانوية والدبلوم، تفوق بطالة السعوديات الإناث الحاملات لذات الشهادة بما يصل للضعف كما هو لحملة الثانوية من الذكور الذين تصل نسبة بطالتهم إلى 42.6% مقابل 23.1 % للإناث. فيما يختلف الأمر بالنسبة لبطالة السعوديين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير، إذ تفوق بطالة السعوديات الإناث بطالة الذكور، حيث تصل نسبة بطالة الإناث من حملة شهادات البكالوريوس إلى61.3% مقابل28.4% للذكور الحاملين لذات الشهادة.

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