108 آلاف غرفة فجوة مقدرة بقطاع الضيافة بمكة

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بينما أوضحت عدم وجود فجوة خلال 2023، بناء على تحليلات الوزارة.
في المقابل، قدرت عدد الغرف من المشاريع القادمة بقطاع الضيافة حتى 2026 بنحو 12،261 غرفة.
من جهة أخرى، تعمل الوزارة ومنظومة السياحة، وعبر خطة لها لزيادة معروض مرافق الضيافة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال مسارات عدة، منها إعادة المنشآت المغلقة إلى السوق، إضافة إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة على بحث الحلول لتحويل مساكن الحجاج ذات العلاقة إلى «نزل ضيافة»، كذلك دعم القطاع خلال الترويج للعمرة على مدار العام لزيادة الزيارات، والذي بدوره سيدعم المستثمرين في رفع نسب الإشغال على مدار العام.
عدد الغرف بقطاع الضيافة بمكة
- 129٫627 غرفة بحلول 2026
- 12٫261 غرفة بحلول 2026
- الفجوة المقدرة : 108 آلاف غرفة
- 124٫988 غرفة العام الحالي
مسارات عدة لزيادة المعروض
- إعادة المنشآت المغلقة إلى السوق
- التعاون مع وزارة الحج والعمرة
- تحويل مساكن الحجاج إلى نزل ضيافة
- دعم القطاع خلال الترويج للعمرة على مدار العام
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