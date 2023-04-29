السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بمناسبة إعادة انتخابه



جدة 9 شوال 1444هـ الموافق 29 إبريل 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

23:02ت م

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جدة 9 شوال 1444هـ الموافق 29 إبريل 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //23:02ت م0073

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