السعودية اليوم / جوازات ميناء جدة الإسلامي تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

واصلت المديرية العامة للجوازات جهود المملكة الإنسانية بإنهاء جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة، مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

وعملت "الجوازات" بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية منذ بداية عمليات الإجلاء من جمهورية السودان على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد البشري والتقني، وسخرت إمكاناتها لخدمة العائدين عبر منافذها البحرية والجوية، على مدار الساعة.

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