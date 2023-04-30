السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة على جدة ورابغ تؤدي إلى ارتفاع الأمواج



جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار لحالة النشاط في الرياح السطحية المصحوية بتدنٍ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظتي جدة ورابغ.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

09:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.