السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (14) موقعاً حول المملكة



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في متوسطة وثانوية مركز الجاوة بمحافظة العقيق، ويوم الاثنين في ثانوية النصباء بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز الجاوة بمحافظة العقيق لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف اليوم خدماتها للنساء في جامعة الجوف للبنات بمحافظة دومة الجندل، وللرجال في متوسطة أبو جعفر المنصور بمركز الرديفة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة سعد بن زيد بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة البرك، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في محافظة الحرجة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم خدماتها في محافظة ثار لمدة أسبوع للرجال، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء في مركز الخالدة لمدة يومين.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة يوم الثلاثاء بتقديم خدماتها للرجال في مهرجان الموهبة والابتكار بمحافظة البدائع لمدة ستة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

// انتهى //

09:53ت م

0020



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واستقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في متوسطة وثانوية مركز الجاوة بمحافظة العقيق، ويوم الاثنين في ثانوية النصباء بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز الجاوة بمحافظة العقيق لمدة يوم.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف اليوم خدماتها للنساء في جامعة الجوف للبنات بمحافظة دومة الجندل، وللرجال في متوسطة أبو جعفر المنصور بمركز الرديفة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة سعد بن زيد بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة البرك، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في محافظة الحرجة لمدة يومين لكل منهما.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم خدماتها في محافظة ثار لمدة أسبوع للرجال، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء في مركز الخالدة لمدة يومين.وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة يوم الثلاثاء بتقديم خدماتها للرجال في مهرجان الموهبة والابتكار بمحافظة البدائع لمدة ستة أيام.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //09:53ت م0020

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (14) موقعاً حول المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.