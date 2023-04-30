السعودية اليوم / جمعية تأهيل ومستشفى "آيور جرين" في الهند يتفقان على إنشاء مركز متخصص في مجال الطب التكميلي والتأهيل



عنيزة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس.

زار رئيس مجلس إدارة جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (تأهيل) عبدالله اليحيى السليم وعدد من مسؤولي الجمعية، أمس مقر مستشفى "آيور جرين" بمدينة كيرلا في جمهورية الهند، لتنفيذ عقد الشراكة بين الجمعية ومستشفى "آيور جرين" الذي تم بينهما أثناء الزيارة الأولى التي جرت من قبل المسؤولين في المستشفى لجمعية تأهيل بمحافظة عنيزة في وقت سابق، وذلك لدعم وتعزيز السياحة العلاجية في المملكة.

وتهدف الاتفاقية في أهمية الاستفادة من نقل الخدمات والتخصصات وتبادل الخبرات العلاجية والفنية المقدمة بالمستشفى إلى جمعية تأهيل بعنيزة، من خلال إنشاء مركز متخصص في التأهيل وفق الطرق العلاجية المتبعة بالمستشفى الرئيسي أو في المنتجعات التأهيلية المماثلة في الهند، ليكون هذا المركز الجديد ضمن منظومة مراكز مدينة جمعية تأهيل الإنسانية.

كما تضمنت هذه الزيارة عقد العديد من الاجتماعات المهمة ومناقشة المحاور في مجال الخدمات التي يقدمها المستشفى في التأهيل والعلاج، والالتقاء بالمستشارين، والفرق الطبية، وزيارة الأقسام الرئيسية للمستشفى.

وأوضحت جمعية تأهيل أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بالمشروع بعد أربعة أشهر من الآن وسط مدينة جمعية تأهيل الإنسانية عبر مجمع علي الجفالي للرعاية والتأهيل.

وفي نهاية الزيارة أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية ، أن الشراكة بين مستشفى "آيور جرين" وجمعية تأهيل ستحقق الأهداف المرجوة لخدمة المستفيدين والمراجعين والمحتاجين لخدمات التأهيل على مستوى المملكة، حيث سيسهم المركز في إنهاء معاناة المرضى والمحتاجين للسفر للخارج من أجل العلاج والتأهيل، ‬وخاصة في مجال الطب البديل والتكميلي والتأهيل، الذي يأتي ضمن مستهدفات مركز السياحة العلاجية‬ بعنيزة، وتأكيدًا على الخطوات الطموحة التي تقودها عنيزة كمدينة للسياحة العلاجية بزيادة المراكز النوعية والمتخصصة في هذا المجال.

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11:36ت م

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