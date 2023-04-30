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السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل مدير السعودية اليوم فرع إدارة المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة

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جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة المُعيّن حديثًا منصور السعيدي.
وهنأ سموه السعيدي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.
// انتهى //
11:41ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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