السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية ترفع 4,430 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم برفحاء



رفحاء 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 4,430 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة وتوابعها.

وأوضحت بلدية رفحاء، أنه جرى صيانة 39 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 123 مترًا مربعًا من "الأنترلوك"، و 67 متراً طولياً من بلاطات الأرصفة، ومعالجة وضع 16 حاوية.

وبينت بلدية رفحاء أنها تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، مؤكدةً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

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12:26ت م

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