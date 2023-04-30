السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل مدير التعليم بالمنطقة



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي ومساعديه الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

// انتهى //

14:25ت م

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