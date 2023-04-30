السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة



جيزان 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم المهندس خالد الجعيد، بمناسبة افتتاح فرع الهيئة العامة للنقل بجازان وتكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة بحضور مدير فرع وزارة النقل للخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مبارك المطوع.

وأشاد سموه بالتطوير الكبير الذي يعيشه قطاع النقل في المملكة، منوهاً بما يحظى به قطاع النقل من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله , متمنيا للمهندس الجعيد ولزملائه بفرع الهيئة التوفيق في مهام عملهم الجديدة.

من جهته ثمن المهندس الجعيد لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه , ما تحظى به مشاريع النقل من متابعة واهتمام من سموهما .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله الصقر.

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14:34ت م

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