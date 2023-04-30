السعودية اليوم / المملكة رئيسًا للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية



جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

صوّتت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية اليوم على استمرار المملكة رئيساً للجنة برئاسة الدكتور أيمن بن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، وذلك خلال أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع عدداً من البنود المقدمة من المملكة والمتمثلة في خارطة طريق البحث والتطوير والابتكار للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية

وتناول الاجتماع موضوعات أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والمنتدى العربي للتوقعات المناخية والإستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشعار اليوم العربي للأرصاد الجوية 2023م.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومحور أعمال الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومبادرة الإنذار المبكر للجميع في الدول العربية والتنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى موعد ومكان عقد الدورة الرابعة للمجلس واجتماعات مكتبه التنفيذي واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية ولجانها الفنية والأعمال المستجدة.

ومن المقرر غداً انعقاد الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ، استعدادا للاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.

// انتهى //

14:51ت م

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جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسصوّتت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية اليوم على استمرار المملكة رئيساً للجنة برئاسة الدكتور أيمن بن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، وذلك خلال أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.وناقش الاجتماع عدداً من البنود المقدمة من المملكة والمتمثلة في خارطة طريق البحث والتطوير والابتكار للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وسيناريوهات تغير المناخ للقرن الحادي والعشرين على شبه الجزيرة العربية واعتماد وتفعيل توصيات ورشة العمل الدولية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 18 – 19 يناير الماضي.وتناول الاجتماع موضوعات أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والمنتدى العربي للتوقعات المناخية والإستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشعار اليوم العربي للأرصاد الجوية 2023م.وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومحور أعمال الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومبادرة الإنذار المبكر للجميع في الدول العربية والتنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى موعد ومكان عقد الدورة الرابعة للمجلس واجتماعات مكتبه التنفيذي واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية ولجانها الفنية والأعمال المستجدة.ومن المقرر غداً انعقاد الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ، استعدادا للاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.// انتهى //14:51ت م0077

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.