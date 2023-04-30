السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل سمو محافظ الدرعية



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

وقدم سمو محافظ الدرعية التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك, سائلًا المولى عز وجل أن يعيد على الوطن والقيادة هذه المناسبات السعيدة في كل خير ونماء.

من جانبه تمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن لسمو محافظ الدرعية التوفيق والنجاح في مهامه، داعيًا الله العلي القدير أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والازدهار.

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15:14ت م

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