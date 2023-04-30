

الأحساء 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

أطلقَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الموقع الإلكتروني لملتقى التوظيف والتدريب : https://www.act.edu.sa/etf2023 الذي تنظمه الكلية التقنية بالأحساء .

ويتيح الموقع تسجيل الباحثين والباحثات عن عمل من مخرجات التدريب التقني والمهني بالأحساء وفي الدورات التدريبية المصاحبة للملتقى، في أكثر من 3700 فرصة وظيفية و 21 دورة تدريبية وورش عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل، تستهدف مخرجات المنشآت التدريبية بالأحساء للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية في ما يقارب 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، إضافةً إلى اختيار عدد من الشركات وتحديد موعد المقابلات مع الشركات خلال أيام الملتقى.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد أن الملتقى، سيفتتح فعالياته يوم الثلاثاء القادم 19 شوال الجاري ويستمر 3 أيام في القاعة متعددة الأغراض بمبنى رقم 9 بالكلية التقنية بالأحساء بحي الغسانية بالتعاون مع المنشآت التدريبية بالأحساء (الكلية التقنية للبنات، الكلية الرقمية للبنات، المعهد الصناعي الأول، المعهد الصناعي الثالث) الذي سيحقق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

15:16ت م

0086





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقني الشرقية يطلق الموقع الإلكتروني للتسجيل بملتقى التوظيف والتدريب 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.