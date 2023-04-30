السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل الشمري والعنزي بمناسبة تكريمهما في برنامج كفو بقناة mbc



عرعر 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, استشاري أمراض المفاصل والعظام بكلية الطب بجامعة حائل الدكتور أحمد بن عنيزان الشمري، ومعلم الصفوف الأولية في هيئة الجبيل الصناعية سطام بن محمد العنزي بمناسبة تكريمهما في برنامج كفو الذي يعرض في قناة mbc.

وهنأهما سموّه بهذا التكريم ، متمنياً لهما التوفيق ومواصلة التميز والتفوق والنجاح، في مجالاتهما الطبية والتعليمية ومؤكداً أهمية دعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في كافة البرامج والمنافسات المحلية والخارجية .

ولفت النظر إلى تميز الكفاءات البشرية بمنطقة الحدود الشمالية التي تشكل الثروة الحقيقية والأكثر أهمية في تنمية المنطقة في المجالات كافة .

// انتهى //

15:34ت م

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