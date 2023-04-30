

تبوك 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مقر الإمارة اليوم, وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وثمن ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة التي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات وكذلك الريادة والتميز بين إمارات المناطق التي كان هدفها الأساسي خدمة المواطن والمقيم.

وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-, داعياً المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

15:45ت م

0096





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.