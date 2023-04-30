السعودية اليوم / البرلمان العربي يكرم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي



القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

كرم البرلمان العربي برئاسة معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، على جهوده في تعزيز ثقافة التعايش السلمي في المنطقة والعالم.

وأشاد العسومي - خلال التكريم الذي تم في جلسة البرلمان العامة التي عقدت بمقر الجامعة العربية - بجهود المركز في تعزيز ثقافة التعايش السلمي، والذي يأتي ضمن مبادرات مملكة البحرين في هذا الصدد، منوهاً بدور المركز في مواجهة الأفكار المتطرفة.

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16:09ت م

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