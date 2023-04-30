السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوب باكستان



إسلام آباد 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في سلسلة الأمطار الحالية التي هطلت بغزارة وأدت لسيول وفيضانات في المناطق الجنوبية من باكستان.

وأفاد مسؤولون في مجال الإغاثة اليوم، أن الأمطار الغزيرة والسيول غمرت العديد من الطرق، بما في ذلك أجزاء من طريقين سريعين رئيسين عبر إقليم بلوشستان، وفصلته عن بقية البلاد، إلى جانب إلحاق الضرر بعشرات المنازل الطينية والمحاصيل في مناطق مختلفة.

من جانبه ذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث أن السيول والفيضانات جرفت جسرين على الأقل؛ مما أدى إلى تعليق حركة المرور بين عدة مناطق في إقليم بلوشستان.

وأضاف أن فرق الهيئة تواصل جهودها لإغاثة المنكوبين من السيول والفيضانات الحالية.

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16:14ت م

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