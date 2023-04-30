السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يُفعّل اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية



بريدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

فعّل تجمع القصيم الصحي، ممثلاً بمستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم، "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية " عبر إقامة معرض توعوي بمقر المستشفى.

وأوضح التجمع أن تفعيل المعرض يهدف إلى التوعية بالمخاطر المهنية والبيئية الممكن حدوثها، وكيفية الوقاية ومنها والحث على الالتزام والتقيد بالأنظمة والإرشادات للحماية من المخاطر مثل الحوادث والأمراض المهنية الممكن حدوثها في مكان العمل، مع التركيز على تقديم نهج للوقاية من الحوادث في مكان العمل.

وبين أن المعرض تضمن تقديم مجموعة من المواد والمنشورات التوعوية، لترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتعزيز حماية العاملين في مكان العمل، إضافةً إلى تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية المتبعة في المخاطر والأنشطة المختلفة، مقدمًا تعريفًا لزوار المعرض بآليات ووسائل حماية المجتمع من انتشار الأمراض ، وكيفية الوقاية من المخاطر بشتى أنواعها.

وأكد التجمع أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة المرضى والعاملين في جميع منشآته الصحية من خلال المتابعة الدورية على تطبيق برامج الصحة والسلامة وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين كل الفئات وتوعيتهم بجوانب السلامة والصحة المهنية لضمان حماية جميع العاملين والمستفيدين.

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16:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.