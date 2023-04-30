السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 836 لغمًا عبر مشروع مسام في اليمن



الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2023، من انتزاع 836 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و 217 لغما مضادا للدبابات، و 614 ذخيرة غير منفجرة، و 4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" لغم واحد مضاد للأفراد و 113 لغما مضادا للدبابات و 321 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ونزع 104 ألغام مضادة للدبابات و 293 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أبريل حتى الآن 3.059 لغما، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 396 ألفًا و 558 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

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16:29ت م

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