السعودية اليوم / انتخاب المستشار جابر المري رئيسًا للجنة حقوق الإنسان العربية والشبرقي نائبًا



القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

انتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري من دولة قطر رئيسًا لها لفترة ولاية ثانية لمدة عامين؛ كما انتخب المستشار عبدالرحمن الشبرقي من المملكة العريية

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ (59) التي عقدته اللجنة اليوم بحضور الأعضاء كافة.

ووجه أعضاء اللجنة الشكر للسفيرة نادية جفون على ما بذلته من جهد حثيث خلال فترة ولايتها نائبًا لرئيس اللجنة خلال العامين المنصرمين.

مما يذكر أن المستشار عبدالرحمن الشبرقي شغل عضوية اللجنة من 2017/4/3 لولاية أولى وانتهت في 2021/4/2، وانتخب لولاية ثانية بدأت في 2021/4/3، وتولى نائبًا لرئيس اللجنة في الفترة من 2019/4/8 حتى 2021/4/28.

كما شغل الشبرقي عددًا من الوظائف والمناصب بمجلس هيئة حقوق الإنسان واللجنة الشرعية والقانونية والهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وهيئة السوق المالية وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة الدائمة لغسل الأموال واللجنة الدائمة لجرائم توظيف الأموال بالمملكة.

// انتهى //

17:55ت م

0119



القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسانتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري من دولة قطر رئيسًا لها لفترة ولاية ثانية لمدة عامين؛ كما انتخب المستشار عبدالرحمن الشبرقي من المملكة العريية السعودية نائبًا للرئيس وذلك لولاية تمتد عامين.جاء ذلك خلال الاجتماع الـ (59) التي عقدته اللجنة اليوم بحضور الأعضاء كافة.ووجه أعضاء اللجنة الشكر للسفيرة نادية جفون على ما بذلته من جهد حثيث خلال فترة ولايتها نائبًا لرئيس اللجنة خلال العامين المنصرمين.مما يذكر أن المستشار عبدالرحمن الشبرقي شغل عضوية اللجنة من 2017/4/3 لولاية أولى وانتهت في 2021/4/2، وانتخب لولاية ثانية بدأت في 2021/4/3، وتولى نائبًا لرئيس اللجنة في الفترة من 2019/4/8 حتى 2021/4/28.كما شغل الشبرقي عددًا من الوظائف والمناصب بمجلس هيئة حقوق الإنسان واللجنة الشرعية والقانونية والهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وهيئة السوق المالية وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة الدائمة لغسل الأموال واللجنة الدائمة لجرائم توظيف الأموال بالمملكة.// انتهى //17:55ت م0119

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انتخاب المستشار جابر المري رئيسًا للجنة حقوق الإنسان العربية والشبرقي نائبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.