السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يستقبل منسوبي الإمارة والمحافظين



نجران 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الموظفين من منسوبي الإمارة والمحافظين، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بالعيد السعيد، سائلًا الله أن يعيده على قيادة هذا الوطن، وعلى الوطن والمواطن، بالخير واليمن والبركة، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

كما نقل للجميع تهنئة سمو وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق.

وثمّن سمو أمير منطقة نجران الجهود التي بذلها الموظفون المكلفون بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، الذين آثروا خدمة المواطن والمقيم، وتسيير عمل الإمارة، على راحتهم.

ونوّه بالحملة الأمنية المشتركة ضد المخدرات، وما حصدته من نتائج مطمئنة منذ بداية انطلاقها، مهيبًا بدور المجتمع البارز في القضاء على هذه الآفة والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل ذلك.

من جهته عبّر وكيل إمارة نجران المكلف الدكتور ملفي العتيبي نيابة عن الموظفين، عن التهنئة لسمو أمير المنطقة بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على القيادة والوطن والمواطن بالخير والبركات، مؤكدًا حرص الموظفين على مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة لتنفيذ توجيهات سموه في خدمة المواطن، وتسيير العمل وإنجازه بدقة وفي الوقت المناسب.

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18:17ت م

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