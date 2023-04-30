السعودية اليوم / توقف حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في إسطنبول بسبب عطل أصاب محرك سفينة



إسطنبول 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس

توقفت حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا مساء اليوم بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.

وأفادت وكالة ترايبيكا للشحن أن عطلا أصاب محرك السفينة إلياس كونان التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.

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18:59ت م

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