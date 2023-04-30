شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 2567 منشأة صحية وإغلاق 69 في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، نفذت فرق الالتزام بوزارة الصحة 106647 زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الأول لعام 2023م، أسفرت عن فرض 2567 عقوبة على المؤسسات الصحية و622 على الممارسين وإغلاق 69 منشأة، استمرارا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى سنتين.

نتائج الجولات

2567 عقوبة على المؤسسات الصحية، منها:







196 على المستشفيات



1267 على المجمعات الطبية



941 على الصيدليات



163 على المؤسسات الصحية الأخرى







مستشفى واحد



56 مجمعا طبيا



3 صيدليات



9 مؤسسات صحية أخرى



622 عقوبة بحق الممارسين الصحيين



6657 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمؤسسات الصحية



69 قرارا بإغلاق مؤسسات صحية، منها: