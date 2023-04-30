معاقبة 2567 منشأة صحية وإغلاق 69 في الربع الأول

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وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى سنتين.
نتائج الجولات
2567 عقوبة على المؤسسات الصحية، منها:
- 196 على المستشفيات
- 1267 على المجمعات الطبية
- 941 على الصيدليات
- 163 على المؤسسات الصحية الأخرى
69 قرارا بإغلاق مؤسسات صحية، منها:
- مستشفى واحد
- 56 مجمعا طبيا
- 3 صيدليات
- 9 مؤسسات صحية أخرى
- 622 عقوبة بحق الممارسين الصحيين
- 6657 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمؤسسات الصحية
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