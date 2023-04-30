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معاقبة 2567 منشأة صحية وإغلاق 69 في الربع الأول

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- بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، نفذت فرق الالتزام بوزارة الصحة 106647 زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الأول لعام 2023م، أسفرت عن فرض 2567 عقوبة على المؤسسات الصحية و622 على الممارسين وإغلاق 69 منشأة، استمرارا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقاية من فيروس (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى سنتين.

نتائج الجولات

2567 عقوبة على المؤسسات الصحية، منها:


  • 196 على المستشفيات
  • 1267 على المجمعات الطبية
  • 941 على الصيدليات
  • 163 على المؤسسات الصحية الأخرى

69 قرارا بإغلاق مؤسسات صحية، منها:

  • مستشفى واحد
  • 56 مجمعا طبيا
  • 3 صيدليات
  • 9 مؤسسات صحية أخرى
  • 622 عقوبة بحق الممارسين الصحيين
  • 6657 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمؤسسات الصحية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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