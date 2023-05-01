السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين



الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير،جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق,في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها. .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية تتحول نهاراً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.