السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل نحو 5774 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 5774 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 8 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى34 ألفا و487وفاة.

// انتهى //

06:04ت م

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سيئول 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 5774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى31 مليونا و 176 ألفا و660 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 8 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى34 ألفا و487وفاة.// انتهى //06:04ت م0010

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