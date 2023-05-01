السعودية اليوم / إعادة فتح ميناء العريش البحري في مصر



القاهرة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح له، أن الميناء عاد للعمل بعد توقف استمر لمدة يومين بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مشيرًا إلى أنه ينتظر وصول عدد من السفن لنقل الصادرات المصرية.

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10:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.