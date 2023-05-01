السعودية اليوم / أمانة نجران تضبط أكثر من 1000 كيلو جرام من الفواكه التالفة



نجران 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية غرب نجران الفرعية أمس, أكثر من 1000 كيلوجرام من الفواكه التالفة, وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية على محال بيع الفواكه والخضار بحي أبا السعود تمكنوا من ضبط أكثر من 1000 كيلو من الفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرت مصادرتها مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة.

وأكد آل فاضل استمرار الجولات الميدانية على الأنشطة التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية.

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10:39ت م

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