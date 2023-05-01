السعودية اليوم / أمانة نجران تواصل أعمالها في استكمال مشروع طريق الملك سعود



نجران 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في استكمال مشروع طريق الملك سعود بتكلفة إجمالية 5211328 ريالاً.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن استكمال أعمال الإنارة والزراعة بطريق الملك سعود من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سعود جنوباً حتى دوار مكة المكرمة شمالاً.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 8000 متر مربع من زراعة الإنجيله بالجزيرة الجانبية و الوسطية للطريق، إضافةً إلى تركيب وتمديد مواسير وكابلات بطول 2700 متر في الجزيرة الجانبية ضمن أعمال إنارة الأعمدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.