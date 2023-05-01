السعودية اليوم / مستشفى الرس يُنقذ حياة مريض تعرض لنزيف حاد بالمخ



الرس 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

نجح الفريق الطبي المتخصص بجراحة المخ والأعصاب في مستشفى الرس العام في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 63 عامًا، تعرض لنزيف حاد بالمخ، بإجراء تدخل جراحي استغرق ساعتين ونصف وتكلل ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن قسم الطوارئ استقبل المريض وكان في حالة فقدان وتدهور في الوعي، إضافةً إلى ضعف بالجانب الأيسر، حيث قام الفريق الطبي في قسم الطوارئ بعمل الإسعافات الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية وتصوير بالأشعة المقطعية التي أظهرت وجود نزيف شديد في المخ.

وبيّن أنه على ضوء نتائج الفحوصات والمعاينة لصور الأشعة ودراسة حالة المريض، قرر الفريق نقل المريض على وجه السرعة لغرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل، استغرق ساعتين ونصف، لإنقاذ حياة المريض، وقام الفريق بإجراء تفريغ النزيف الشديد من المخ، عبر فتح عظم من الجمجمة بقطر 5 سم، ومن ثم تفريغ النزيف بتركيب أنبوب لسحب السوائل، تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح ، مشيرًا إلى أن المريض تم نقله إلى غرفة العناية المركزة للمتابعة الطبية الدقيقة، حيث تم تنويمه لمدة 24 ساعة بوحدة العناية، بعد ذلك تم نقله لأقسام التنويم لمدة 3 أيام وبعد أن استقرت حالته وبدأ في التماثل للشفاء تمكّن من مغادرة المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

يذكر بأن مجموع العمليات الجراحية التي نفذها مستشفى الرس العام خلال العام الماضي 2022م بلغت 4998 عملية جراحية.

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13:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.