السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



حائل 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

واطلع سموه على عرض للاستعدادات القائمة لإقامة مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 ، والذي يشارك به أكثر من (70) متحدثًا من مختلف دول ‏العالم، وبمشاركة ‏من ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويصاحبه عدد من الفعاليات في موقع بيئي متميز .

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي ولإقامة المؤتمرات الدولية ، بمتابعة من سمو أمير المنطقة ، ومعالي وزير الصحة ، مؤكداً مساندة فرق العمل لاستمرار نجاحات المؤتمر كما في نسخه السابقة .

من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ، وسمو نائبه على الدعم المستمر، مشيراً إلى أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 ، سيشهد المزيد من الفعاليات النوعية المصاحبة .

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14:05ت م

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