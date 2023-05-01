السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس جامعة الحدود الشمالية



عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور فراس المدني, يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الذين قدموا لسموه التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وتسلم سموه تقريرا عن المهرجان الرمضاني لعام 1444 هـ الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في ملاعب ومرافق كلية التربية والآداب وتضمن برامج توعوية ومسابقات رياضية وبرامج فنية وثقافية وتطوعية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يحظى به التعليم الجامعي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات للطلاب والطالبات كافة، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية

وأشار سموه إلى دور الجامعة المهم والحيوي في خدمة المجتمع وتمكين أبنائه من أسباب التعلُم المستمر واكتساب المعارف والمهارات وقيم التعامل والعمل والإنتاجية والمنافسة والمفاهيم السليمة بما يهيئهم للمنافسة في سوق العمل.

// انتهى //

14:32ت م

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عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور فراس المدني, يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الذين قدموا لسموه التهنئة بعيد الفطر المبارك.وتسلم سموه تقريرا عن المهرجان الرمضاني لعام 1444 هـ الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في ملاعب ومرافق كلية التربية والآداب وتضمن برامج توعوية ومسابقات رياضية وبرامج فنية وثقافية وتطوعية.ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يحظى به التعليم الجامعي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات للطلاب والطالبات كافة، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.وأشار سموه إلى دور الجامعة المهم والحيوي في خدمة المجتمع وتمكين أبنائه من أسباب التعلُم المستمر واكتساب المعارف والمهارات وقيم التعامل والعمل والإنتاجية والمنافسة والمفاهيم السليمة بما يهيئهم للمنافسة في سوق العمل.// انتهى //14:32ت م0093

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.