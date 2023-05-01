السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز



عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك , حيث بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة .

ووجه سموه الجميع بأهمية العمل الجاد والمخلص لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتحمل المسؤولية بأمانة وإتقان وإخلاص، والعمل مع مختلف فروع القطاعات الحكومية بالمنطقة والمنشآت الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح التعاون والتكامل والتنسيق لتنمية المنطقة وفق مستهدفات رؤية

وكان سمو أمير الحدود الشمالية استقبل يوم عيد الفطر المبارك في مقر الإمارة وكلاء ومنسوبي إمارة المنطقة .

// انتهى //

14:32ت م

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عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك , حيث بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة .ووجه سموه الجميع بأهمية العمل الجاد والمخلص لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتحمل المسؤولية بأمانة وإتقان وإخلاص، والعمل مع مختلف فروع القطاعات الحكومية بالمنطقة والمنشآت الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح التعاون والتكامل والتنسيق لتنمية المنطقة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وكان سمو أمير الحدود الشمالية استقبل يوم عيد الفطر المبارك في مقر الإمارة وكلاء ومنسوبي إمارة المنطقة .// انتهى //14:32ت م0094

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.