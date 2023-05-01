السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل أمين المنطقة ويطلع على تقرير فعاليات العيد للأمانة وبلدياتها



الباحة 11 شوال 1444هـ الموافق 01 مايو 2023م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بجميع المحافظات والمراكز، من أجل تنمية شاملة مستدامة، يهنأ بها المواطن وتسهم في جودة الحياة، التي ظهرت ملامحها من خلال مشاريع أمانة المنطقة وبلدياتها، خصوصاً مع هذه الأيام التي تشهد حضور الأهالي والزوار لجميع المنتزهات والمواقع المفتوحة للاستمتاع بأجواء المنطقة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، حيث قدّم الدكتور السواط عرضاً عن الفعاليات والمبادرات التي قدمتها الأمانة وبلدياتها في أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وحثّ سمو الأمير حسام بن سعود على بذل كل الجهود لخدمة المواطن والزائر للمنطقة ، والتشديد في جانب الرقابة والمتابعة الميدانية لرفع مستوى جودة الأداء .

من جهته أكد الدكتور السواط استمرار الجهود في تنفيذ أمانة المنطقة للفعاليات والمبادرات وصولاً إلى رضا المواطن، مستعرضاً الفعاليات التي نظمتها أمانة وبلديات المنطقة في أيام العيد وشملت الفنون الشعبية والعروض التنكرية ومهرجان الطفل والألعاب النارية ومسيرات السيارات الكلاسيكية والدراجات والخيول العربية ومعايدة الأطفال والأهالي والزوار، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته واهتمامه وتوجيهاته الدائمة لتنفيذ المميز من الفعاليات خلال الفترة القادمة .

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15:05ت م

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