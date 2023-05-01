

الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

عقدت لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون -عبر الاتصال المرئي- اليوم, اجتماعها العاشر برئاسة رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان -دولة الرئاسة- العميد سالم الهنائي.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرارات الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بشأن الاجتماع التاسع للجنة، إلى جانب استعراض تقرير أعمال الفريق الفني المختص بوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الإقليمية.

كما تم الاطلاع على تقرير مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ حول مشروع تحديث سجل المخاطر، ومشروع التمرين الخليجي الخاص باختبار آليات نقل المعلومات ونقل الموارد في وقت المخاطر الإقليمية.

// انتهى //

15:06ت م

0102





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع العاشر للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.