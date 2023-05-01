السعودية اليوم / ابتكار أول علاج لتليف القلب



جنيف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

نالت طالبة الدكتوراه في علم المناعة بجامعة ETH في زيوريخ "أنجيلا مادورجا" جائزة إيزابيل موزي لهذا العام، وهي الجائزة التي تمنح في سويسرا كل عامين للنساء رائدات الأعمال المبتكرات في مجال العلوم والتكنولوجيا، نظير ابتكارها أول علاج لمرض تليف القلب.

وطورت مادورجا علاجاً قائماً على استخدام نوع من الخلايا المناعية الطبيعية القاتلة للخلايا السرطانية CAR/ NK لعلاج تليف القلب، عبر استهداف الخلايا المتليفة التي تنشط المرض، وأثبت العلاج فعاليته في المختبر بعد استخدام جرعة واحدة.

ويصيب تليف القلب الشخص نتيجة تطور للإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

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15:48ت م

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