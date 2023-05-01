السعودية اليوم / نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشارك في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب



الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

نيابة عن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب- المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شارك معالي نائبه للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبد الرحيم الغانمي اليوم, في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمنعقد لمناقشة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بجمهورية السودان الشقيقة، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على حرص حكومة المملكة العربية

وتقدم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا في جمهورية السودان الشقيقة , مؤكدين في الوقت نفسه تضامنهم مع المصابين والمتضررين والعمل على خروجهم بسلام من هذه الأزمة.

كما أعرب المجلس عن أمله في إنهاء الوضع الصعب في جمهورية السودان، وتوفير ممرات آمنة وسريعة لوصول المساعدات الإنسانية وعودة الحياة والمرافق الاجتماعية للعمل بما ينعكس إيجاباً على المصابين والمتضررين وكافة فئات الشعب السوداني الشقيق.

// انتهى //

18:45ت م

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الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسنيابة عن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب- المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شارك معالي نائبه للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبد الرحيم الغانمي اليوم, في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمنعقد لمناقشة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بجمهورية السودان الشقيقة، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على حرص حكومة المملكة العربية السعودية ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية وتقديم يد العون إلى الفئات المتضررة في جميع أنحاء العالم ومن بينها جمهورية السودان الشقيقة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتقدم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا في جمهورية السودان الشقيقة , مؤكدين في الوقت نفسه تضامنهم مع المصابين والمتضررين والعمل على خروجهم بسلام من هذه الأزمة.كما أعرب المجلس عن أمله في إنهاء الوضع الصعب في جمهورية السودان، وتوفير ممرات آمنة وسريعة لوصول المساعدات الإنسانية وعودة الحياة والمرافق الاجتماعية للعمل بما ينعكس إيجاباً على المصابين والمتضررين وكافة فئات الشعب السوداني الشقيق.// انتهى //18:45ت م0128

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