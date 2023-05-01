ضبط 8 مخالفين لإشعالهم النار في محمية ومتنزه

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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