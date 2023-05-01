شكرا لقرائتكم خبر عملية أمنية مشتركة تحبط تهريب 429 كجم حشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المتهمون
6 أشخاص، منهم:
- 5 مقيمين
- مواطن
ضبط بحوزتهم
- 470,950 ريالا
- هواتف متنقلة
الجهات المشاركة في العملية
- إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان
- حرس الحدود
- مكافحة المخدرات
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