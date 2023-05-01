السعودية اليوم / لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى تناقش مع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير السنوي للوزارة



الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب بن عايد المطيري مع عدد من المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1444/1443هـ، والتقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1443 / 1444هـ، وما جاء فيهما من معلومات وبيانات تتعلق بأداء الوزارة والبرنامج خلال عام التقرير، والمحالين إلى اللجنة لدراستهما تمهيدًا للرفع بتقريريها المتضمنين رأيها حيالهما وما ورد فيهما إلى المجلس في الفترة القادمة.وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من التساؤلات والاستفسارات حيال الموضوعات والمحاور الواردة في تقرير الوزارة وتقرير البرنامج، حيث أجاب مسؤولو الوزارة عما قدمه أعضاء المجلس من تساؤلات واستفسارات.

يذكر أنَّ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المختصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

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19:22ت م

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