السعودية اليوم / نائب مدير السعودية اليوم الجوازات يطلع على سير العمل بجوازات ميناء جدة الإسلامي



جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

تفقد نائب مدير عام الجوازات اللواء دكتور صالح بن سعد المربع جوازات ميناء جدة الإسلامي واطلع على سير العمل لإنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان.

وأكد اللواء المربع تقديم المديرية العامة للجوازات التسهيلات اللازمة كافة ومعالجة أوضاع الرعايا الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق في ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، على مدار اليوم.

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، من خلال دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

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19:28ت م

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