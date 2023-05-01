السعودية اليوم / وصول 41 مواطناً و 171 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة



جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).

// انتهى //

20:07ت م

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جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك "أبها" إلى مدينة جدة 41 مواطناً سعودياً، و 171 شخصاً من الجنسيات التالية: ( أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية).وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).// انتهى //20:07ت م0145

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.