تخزين مليوني م3 من مياه الأمطار

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وفتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة سدود مدهاس والخرار والمظلمات والضحيان والملد، كما سيفتح خلال الأيام المقبلة سد الجنابين ببلجرشي وسد ثراد بالعقيق استعدادا للحالة المطرية المتوقعة التي ستشهدها المنطقة.
وتضم منطقة الباحة 49 سدا في مختلف المحافظات في قطاع السراة وتهامة، شهد 13 منها ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية مما أدى إلى فيضانها.
وتكمن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار موقتا، ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.
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