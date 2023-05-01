الارشيف / اخبار السعوديه

تخزين مليوني م3 من مياه الأمطار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تخزين مليوني م3 من مياه الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت سدود منطقة الباحة مستويات قياسية من الطاقة التخزينية لمياه الأمطار، وفاض منها 13 سدا، إذ بلغ مجموع الوارد من السيول لتلك السدود في مختلف محافظات المنطقة خلال الفترة من 25 رمضان إلى 5 شوال الحالي 2,021,957 م3، فيما بلغ مجموع المنصرف من البوابات 1,602,123 م3.

وفتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة سدود مدهاس والخرار والمظلمات والضحيان والملد، كما سيفتح خلال الأيام المقبلة سد الجنابين ببلجرشي وسد ثراد بالعقيق استعدادا للحالة المطرية المتوقعة التي ستشهدها المنطقة.

وتضم منطقة الباحة 49 سدا في مختلف المحافظات في قطاع السراة وتهامة، شهد 13 منها ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية مما أدى إلى فيضانها.

وتكمن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار موقتا، ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر تخزين مليوني م3 من مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا