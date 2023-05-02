شكرا لقرائتكم القبض على 4 أشخاص روجوا الإمفيتامين في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على (4) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر والممنوعات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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