شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: جننت المايسترو وأكثر من 30 بروفة لروائع الموجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، كواليس التجهيزات لحفل روائع الموجي المقررة إقامته الخميس القادم 4 مايو 2023.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: هذي الليلة جالس أشتغل في تفاصيلها من شهرين، جننت المايسترو وليد فايد حرفيًّا وعمل أكثر من 30 بروفة، مضيفًا: طلبت أصعب الألحان وأعرضها والمليئة بالتفاصيل الموسيقية التي توضح غزارة وعمق النغم الشرقي الأصيل، بتكون مباراة حقيقية بين نجوم هذه الليلة، وتحدي كبير للفرقة الموسيقية الأضخم على المسرح بعدد يتجاوز الـ130 عازفًا.

ألحان تاريخية

وتابع: أيضًا المخرج والمسؤول عن المسرح نالهم جزء من الضغوطات مني، وأيضًا الفنانين الكبار المشهورين بإمكانياتهم الصوتية الكبيرة تم اختيار أغانيهم بعناية، مردفًا: أبغى أسمع هذي الألحان التاريخية بأفضل صورة، السمّيع، وأقول السمّيع يجي ويستمتع معنا، والي مو سميع يا ليت يوحشنا.

روائع الموجي

يقام يوم الخميس القادم 4 مايو 2023 حفل فنيّ يستعرض روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ضمن تقويم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، الموجي الذي رحل في عام 1995م، مخلفًا إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، منها كثير من الأغاني والألحان التي اشتهر بها عمالقة الفن العربي، مثل: الأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وكل من عبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح، وغيرهم.